CoWIN Data Breach: వ్యాక్సిన్లపై మరో దుమారం -అమ్మకానికి డేటా -ఖండించిన కేంద్రం -దర్యాప్తునకు ఆదేశం

India

oi-Madhu Kota

కొవిడ్ వ్యాక్సిన్లపై కొంతకాలంగా కొనసాగుతోన్న వివాదాలు మరింత పెద్దవవుతున్నాయి. దేశంలో వ్యాక్సినేషన్ ప్రక్రియకు ఆయువుపట్టలాంటి 'కోవిన్ (CoWIN)' డిజిటల్ పోర్టల్ తాజా టార్గెట్ అయింది. టీకాల పంపిణీ మొత్తం కోవిన్ ద్వారానే సాగుతోన్న క్రమంలో ఆ పోర్టల్ హ్యాకింగ్ కు గురైందని, అందులోని డేటాను డార్క్ నెట్ లో అమ్మకానికి ఉంచారంటూ గురువారం సాయంత్రం నుంచి పెద్ద ఎత్తున దుమారం చెలరేగింది. అయితే, కేంద్ర ప్రభుత్వం మాత్రం సదరు రిపోర్టులను తోసిపుచ్చింది. కోవిన్ పోర్టల్ సురక్షితంగా ఉందని, హ్యాకింగ్ కానీ, ఎలాంటి డేటా లీకేజీకానీ జరగలేదని స్పష్టంచేసింది.

English summary

Refuting reports of CoWin data breach as "incorrect" and "baseless", the Ministry of Health on Thursday said that CoWin stores all the vaccination data in a safe and secure digital environment. Reports surfaced on Thursday claiming that a hackers' group had accessed the database of about 150 million users registered on CoWin and that the data was up for sale. The health ministry stated that the Computer Emergency Response Team of the Ministry of Electronics and Information Technology (MieIY) are investigating, adding, "No CoWin data is shared with any entity outside the CoWin environment."