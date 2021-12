ఒక్క రోజులోనే కోటి కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ లు - పూర్తి మోతాదులో సగం మార్కు దాటి : రాష్ట్రాల వద్ద నిల్వలు..!!

India

oi-Sai Chaitanya

భారత్ లో శనివారం ఒక్క రోజునే కోటి మందికి వ్యాక్సిన్ అందించారు. దీని ద్వారా దేశ వ్యాప్తంగా సగం మందిలో రెండు డోసేజులు పూర్తి చేసిన వారి సంఖ్య సగానికి పైనా చేరింది. శనివారం దేశంలో యాక్టివ్ కోవిడ్ కేసులు సంఖ్య 99,974గా ఉంది, ఇది మార్చి 2020 నుండి అతి తక్కువ. రోజువారీ సానుకూలత రేటు గత 61 రోజులుగా 2% కంటే తక్కువగా ఉంది, గత 20 రోజులుగా 1% కంటే తక్కువగా ఉంది. దేశ వ్యాప్తంగా సగానికి పైన జనాభాకు రెండు డోసుల వ్యాక్సినేషన్ పూర్తి అయింది. ఇదే సమమంలో ఇంకా రాష్ట్రాల వద్ద దాదాపుగా 21.38 కోట్ల మేర ఉపయోగించాల్సిన వ్యాక్సిన్ డోసులు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

English summary

One crore people in India were vaccinated in a single day on Saturday. More than half of those who completed two dosages.