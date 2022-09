హ్యాండ్ బ్యాగ్ గన్ లు-జీపీఎస్ చెవి రింగులు-యూపీ వ్యక్తి విన్నూత్న ఆవిష్కరణ- మహిళా రక్షణకు..

India

oi-Syed Ahmed

దేశంలో అత్యధిక నేరాలు జరిగే రాష్ట్రాల్లో యూపీ కూడా ఒకటి. ఇక్కడ మహిళల రక్షణ గురించి ఎప్పుడూ చర్చ జరుగుతూనే ఉంటుంది. మహిళలపై నేరాలు రాష్ట్రంలో మహిళలకు కంటిమీద కునుకు లేకుండా చేస్తున్నాయి. సాయంత్రం 7 దాటితే వీధిలో నడవడం నుంచి పగటిపూట రద్దీగా ఉండే బస్సులో ఒంటరిగా ప్రయాణించడం వరకు, మహిళలు ఒకటికి రెండుసార్లు ఆలోచించవలసి వస్తోంది. సమాజంలో ఆడవారు ఎదుర్కొంటున్న ఈ సవాళ్లను గుర్తిస్తూ, ఒక వ్యక్తి ఒక అడుగు ముందుకు వేసి పరిష్కారాన్ని అందించాలని నిర్ణయించుకున్నాడు.

ఉత్తరప్రదేశ్‌కు చెందిన శ్యామ్ చౌరాసియా అనే వ్యక్తి తన సృజనాత్మక, వినూత్న ఆలోచనను ఉపయోగించి మహిళల కోసం స్వీయ రక్షణ కిట్‌ను రూపొందించాడు. కిట్‌లో పర్సు,చెప్పులు, చెవిపోగులు ఉన్నాయి. ఈ పరికరాలు ఆపదలో ఉన్న మహిళల్ని తక్షణమే సహాయం పొందేలా చేస్తాయి. చౌరాసియా రూపొందించిన పర్సును "స్మార్ట్ పర్స్ గన్" అంటారు.ఇది సాధారణ తుపాకీలా కనిపించినప్పటికీ,హ్యాండ్‌బ్యాగ్‌లోని చిన్న ఎరుపు బటన్ షాట్‌లను కాల్చేస్తుంది.

ఈ కిట్‌లో మరో అంశం "స్మార్ట్ యాంటీ రేప్ చెప్పులు". బ్లూటూత్ సౌకర్యం మినహా చెప్పులు హ్యాండ్‌బ్యాగ్‌తో సమానంగా ఉంటాయి. చెవిపోగుల విషయానికొస్తే, ఇది అత్యవసర కాల్ ఫీచర్‌తో పాటు జీపీఎస్ ట్రాకింగ్ మెకానిజంను కలిగి ఉంది. చౌరాసియా తన ఆవిష్కరణ గురించి మాట్లాడుతూ, మహిళలు ప్రతిరోజూ ఎదుర్కొంటున్న సవాళ్లను చూసి వీటిని తయారు చేశానన్నాడు.

"The lipstick gun is especially for women's safety, not only for Indian women but wherever women are facing harassment" - Shyam Chaurasia, inventor. pic.twitter.com/ui9WanUDMe