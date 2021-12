Miss Universe 2021:జడ్జీలను మెప్పించిన హర్నాజ్.. నీకు నువ్వే సాటి, ఇతరులతో పోల్చుకోవద్దంటూ..

India

oi-Shashidhar S

మిస్ యూనివర్స్‌ కిరీటాన్ని పంజాబ్‌కు హర్నాజ్ కౌర్ దక్కించుకున్న సంగతి తెలిసిందే. అయితే ఆమె న్యాయ నిర్ణేతలను ఎలా ఇంప్రెస్ చేశారు. విశ్వ సుందరీగా ఆమెను ఏ సమాధానం నిలబెట్టిందనే అంశం చర్చకు దారితీసింది. పరాగ్వేకు చెందిన నదియా ఫెర్రెరియా, సౌతాఫ్రికాకు చెందిన లలీలా స్వానేతో కలిసి హర్నాజ్ టాప్-3లో ఉన్నారు. ఈ క్రమంలో ఈ రోజుల్లో ఒత్తిడిని జయించడానికి యువతకు ఇచ్చే సలహా ఏంటీ అని న్యాయ నిర్ణేతలు ప్రశ్నించారు.

English summary

"Well, I think the biggest pressure the youth of today is facing is to believe in themselves. To know that you are unique and that's what makes you beautiful, Harnaaz had quite an inspiring answer to the question.