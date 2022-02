Hijab Row: ఎందుకు పెద్దది చేస్తున్నారు ?, ఇదేమైనా జాతీయ సమస్య, అంత అర్జెంటా ? సుప్రీం కోర్టు!

India

oi-Mallikarjuna

న్యూఢిల్లీ/ బెంగళూరు: హిజాబ్ వివాదం ఇప్పుడు సుప్రీం కోర్టుకు వెళ్లింది. హిజాబ్ వివాదంలో కర్ణాటక హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పును సవాలు చేస్తూ కొందరు ముస్లీం కాలేజ్ అమ్మాయిలు సుప్రీం కోర్టును ఆశ్రయించారు. హిజాబ్ వివాదం పిటిషన్ ను అత్యవసరంగా విచారణ చెయ్యాలని కాలేజ్ అమ్మాయిల తరుపు వాదిస్తున్న న్యాయవాది సుప్రీం కోర్టుకు మనవి చేశారు. హిజాబ్ వివాదం పిటిషన్ ను అత్యవసరంగా విచారణ చెయ్యడం సాధ్యం కాదని సుప్రీం కోర్టు చెప్పింది.

కర్ణాటకలో జరుగుతున్న హిజాబ్ వివాదాన్ని మేము క్షుణ్ణంగా పరిశీలిస్తున్నాము, కర్ణాటక హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పును మేము పరిశీలిస్తున్నామని, ఇది జాతీయ స్థాయి వివాదం కాదు, దీనిని జాతీయ స్థాయి వివాదం చెయ్యకూడదని అత్యవసర పరిస్థితుల్లో మేము జోక్యం చేసుకుంటామని సుప్రీం కోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ ఎన్ వి. రమణ అన్నారు. మీరు ఈ విషయ్యాన్ని జాతీయ స్థాయి సమస్యగా చిత్రీకరించకూడదని అమ్మాయిల తరుపు వాదిస్తున్న పిటిషనర్ తరపు న్యాయవాదికి సుప్రీం కోర్టు సూచించింది.

Hijab Row: టార్గెట్ లీడర్స్, ఆ ఎమ్మెల్యే ఆడిస్తుంటే, వీళ్లు ఆడుతున్నారు, పెత్తనం, పంచాయితీలు!

English summary

Hijab Row: On a petition linked to the hijab row raging in Karnataka, the Supreme Court today rejected an urgent hearing and said, We will interfere only at an appropriate time.