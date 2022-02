Hijab row: బుర్కాల వివాదం, మా ఆదేశాలకు కట్టుబడి ఉన్నాము, సీఎం క్లారిటీ, రాజ్యంగంలో ఉండేదే !

India

బెంగళూరు: స్కూల్, కాలేజ్ లో చదువుతున్న ముస్లీం అమ్మాయిలు ధరించే హిజాబ్ (బుర్కాలు) ల వివాదం చిలికి చిలికి గానవానలా తయారై ఇప్పుడు తుపానులా మారుతోంది. విద్యాసంస్థల్లో ముస్లీం అమ్మాయిలు బుర్కాలు వేసుకుని వస్తే మేము కూడా కాషాయం కండువాలు వేసుకుని నుదిటి మీద సింధూరం పెట్టుకుని కాలేజ్ లోకి వస్తామని హిందులు పట్టుబడుతున్నారు. ఇప్పటికే ఉడిపిలో మొదలైన బుర్కాల వివాదం తరువాత కర్ణాటకకు వ్యాపించింది. కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నేత రాహుల్ గాంధీ సైతం ఇదే విషయంలో కర్ణాటకలోని బీజేపీ ప్రభుత్వం మీద మండిపడ్డారు. ఇప్పుడు బుర్కాల వివాదంపై మొదటి సారి కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి బసవరాజ్ బోమ్మయ్ స్పంధించారు. కర్ణాటక ప్రభుత్వం జారీ చేసిన ఆదేశాలకు మేము కట్టుబడి ఉన్నామని, ప్రభుత్వ పాఠశాలలు, కాలేజ్ ల్లో అందరిని సమానంగా చూడాలని మేము ఆదేశాలు జారీ చేశామని, ఈ విషయంలో మేము స్పష్టంగా ఉన్నామని, రాజ్యంగంలోని చట్టలాను అనుసరించి మేము నడుచుకుంటున్నామని కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి బసవరాజ్ బోమ్మయ్ అన్నారు.

Hijab row: As the controversy around Hijab in Karnataka grows, Karanataka Chief Minister Basavaraj Bommai said rules regarding uniformity in schools and colleges have been mentioned in the Constitution and those will be followed.