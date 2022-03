Hijab Row: హైకోర్టు, ప్రభుత్వం ఏం చెప్పింది, టీచర్లు ఏం చేశారు, వీడియో వైరల్, స్పాట్ లో సస్పెండ్ !

India

oi-Mallikarjuna

బెంగళూరు/గదగ్: కర్ణాటక రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సోమవారం నుంచి 10వ తరగతి విద్యార్థులు పరీక్షలు రాస్తున్నారు. పరీక్షలు రాయడానికి వచ్చే విద్యార్థులు కచ్చితంగా యూనీఫామ్ వేసుకుని రావాలని విద్యాశాఖ అధికారులు గతవారమే ఆదేశాలు జారీ చేశారు. విద్యార్థులు ఎవ్వరూ మతపరమైన దుస్తులు, హిజాబ్ లతో పాటు అలాంటి వస్త్రాలు వేసుకుని పరీక్షలకు హాజరుకాకూడదని విద్యాశాఖ అధికారులు కట్టుదిట్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేశారు. హిజాబ్ లు వేసుకుని 10వ తరగతి పరీక్షలకు హాజరుకాకూడదని, హిజాబ్ లు వేసుకుని వస్తే పరీక్షా కేంద్రాల్లోకి అనుమతించమని విద్యాశాఖా అధికారులు తేల్చి చెప్పారు. ఈ సంవత్సరం 8. 73 వేల మంది విద్యార్థులు నేరుగా పరీక్షా కేంద్రాలకు హాజరై 10వ తరగతి పరీక్షలు రాస్తున్నారు. రెండు రోజుల క్రితం కొందరు ముస్లీం అమ్మాయిలు హిజాబ్ లు వేసుకుని పరీక్షలు రాయడానికి వెళ్లారు.

పరీక్షా కేంద్రాల్లో ప్రత్యేక గదుల్లో హిజాబ్ లు తొలగించిన ముస్లీం అమ్మాయిలు యూనీఫామ్ మాత్రమే వేసుకుని పరీక్షలు రాశారు. కొన్ని చోట్ల పరీక్షా కేంద్రాల నుంచి ఇంటికి వెనుతిరిగి వెళ్లిన ముస్లీం అమ్మాయిలు హిజాబ్ లు తీసేసి యూనీఫామ్ వేసుకుని వెళ్లి 10వ తరగతి పరీక్షాలు రాశారు. అయితే ముస్లీం అమ్మాయిలు హిజాబ్ లు వేసుకుని 10వ తరగతి పరీక్షలు రాయడానికి అనుమతి ఇచ్చిన 7 మంది టీచర్లతో సహ ఇద్దరు చీఫ్ ఇన్విజిలేటర్ల మీద విద్యాశాఖా అధికారులు వేటు వేశారు. హైకోర్టు ఆదేశాలను ఉల్లంఘించిన టీచర్ల మీద కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని విద్యాశాఖ అధికారులు తెలిపారు.

English summary

Hijab Row: Seven teachers, including two chief invigilators, have been suspended on charges of allowing SSLC students to write the examination wearing hijab in Gadag district in Karnataka.