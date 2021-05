Honeytrap: చాటింగ్ స్కెచ్, స్టార్ హోటల్ లో బిగ్ షాట్స్ తో షబ్నమ్ రొమాన్స్, ఆ సీన్ తో..... క్లైమాక్స్ !

National

oi-Mallikarjuna

ముంబాయి/ చెన్నై: అందమైన అమ్మాయిలు, ఆంటీతో పాటు కొందరు కిలాడీలు కలిసి సూపర్ స్కెచ్ లు వేస్తున్నారు. వ్యాపారవేత్తలు, బిగ్ షాట్స్ ఫ్యామిలీకి చెందిన వ్యక్తులను టార్గెట్ చేసుకుని వారికి చుక్కలు చూపిస్తున్నారు. అందమైన అమ్మాయిల ఫోటోలతో వల వేస్తున్నారు. కిలాడి లేడీ శ్రీమంతులను స్టార్ హెటల్స్ కు పిలిపించుకుని మస్త్ మజా చేసింది. మంచి రసపట్టులో ఉన్న సమయంలో ఇంక అంతా అయిపోతుంది అనే టైమ్ లో ఆంటీ గ్యాంగ్ ఎంట్రీ ఇవ్వడంతో అప్పటి వరకు మంచి ఊపుమీద ఉన్న వ్యాపారవేత్తకు ఆసీన్ చూసి షార్వా కారిపోతోంది. ఇలా కిలాడీ స్కెచ్ లతో ప్రముఖ వ్యాపారవేత్తలు బిత్తరపోయి వాళ్లు అడిగినన్ని లక్షల రూపాయలు సమర్పించుకుంటున్నారు. షబ్నమ్ మేడమ్ స్కెచ్ లు ఒక్కొక్కటి బయటకు లాగుతున్న పోలీసులు ఇప్పటికే ముగ్గురిని అరెస్టు చేసి వారి నరాలు పిండేసి నిజాలు బయటకు లాగుతున్నారు. బాలీవుడ్ సినిమాలను తలతన్నే ట్విస్టులతో వీళ్ల స్కెచ్ లు వేశారని పోలీసు అధికారులు అంటున్నారు.

English summary

Honeytrap: In a major operation by Ghatkopar police in Maharashtra capital Mumbai, three persons were arrested after a sextortion racket was busted by the cops. One accused is still on the run. The gang used to honeytrap businessmen and blackmailed them for money. The accused have been identified as Sahil Nadar, Ranjit More and Arbaaz Khan.