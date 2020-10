విజయ్ సేతుపతి కూతురుకు రేప్ బెదిరింపులు.. అరెస్టుకు డిమాండ్ చేసిన చిన్మయి..!

கருத்து வேறுபாடை தெரிவிக்கும் ஒரு தமிழ் மகன். அதான் சமுதாயத்தில் இருக்கும் பாலியல் குற்றவாளிங்களுக்கு support a நிக்கிறாங்க இந்த ஊர்ல. @chennaipolice_ @DCP_Adyar Is nobody in this system going to change this? A man who can say in public about raping a child is a criminal. pic.twitter.com/ABL5t2GNUg

English summary

Actor Vijay Sethupathi may have opted out of Muthiah Muralidaran biopic 800 but he continues to be at the receiving end of threats. On Monday evening, rape threat was issued to the actor’s daughter so that he would understand the pain of Eelam Tamils.