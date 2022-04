ఆకస్మికంగా అలా ఎలా చనిపోతాడు?: ఆర్యన్ ఖాన్ కేసులో సాక్షి మృతిపై హోంమంత్రి కీలక వ్యాఖ్యలు

India

oi-Rajashekhar Garrepally

న్యూఢిల్లీ: ప్రముఖ బాలీవుడ్ నటుడు షారుక్ ఖాన్ కుమారుడు ఆర్యన్ ఖాన్‌కు సంబంధించిన డ్రగ్స్ ఆన్ క్రూయిజ్ కేసులో నార్కోటిక్స్ కంట్రోల్ బ్యూరో స్వతంత్ర సాక్షి ప్రభాకర్ సెయిల్ మృతిపై విచారణ జరిపిస్తామని మహారాష్ట్ర హోం మంత్రి దిలీప్ వాల్సే పాటిల్ తెలిపారు. ప్రభాకర్ సెయిల్ మృతిపై ఆయన అనుమానాలు వ్యక్తం చేశారు.

"అంత బలమైన, ఆరోగ్యకరమైన వ్యక్తి అకస్మాత్తుగా ఎలా చనిపోతాడు?" అంటూ రాష్ట్ర డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్‌కు సమాచారం అందించి కేసు దర్యాప్తు చేస్తామని మంత్రి తెలిపారు. సెయిల్ (37) శుక్రవారం సాయంత్రం ముంబైలోని చెంబూర్‌లోని తన ఇంట్లో మరణించాడు.

ప్రభాకర్ సెయిల్ గుండెపోటుతో మరణించాడని, అతని కుటుంబ సభ్యులు ఎటువంటి ఫౌల్ ప్లే చేయలేదని అతని న్యాయవాది తుషార్ ఖండారే ధృవీకరించారు.

Mumbai | NCB's panch witness in Cordelia cruise drug case, Prabhakar Sail died yesterday. As per his lawyer Tushar Khandare, he died of a heart attack at his residence in Mahul area of Chembur yesterday.



(File pic of Prabhakar Sail) pic.twitter.com/CUplYNkuIh