భార్యతో బలవంతపు సెక్స్ చట్టవిరుద్దమా కాదా... ముంబై కోర్టు సంచలన వ్యాఖ్యలు.. ఏం తేల్చిందంటే...

భార్య ఇష్టానికి వ్యతిరేకంగా బలవంతంగా ఆమెతో శృంగారం చేయడం చట్టవిరుద్దంగా పరిగణించలేమని ముంబై కోర్టు పేర్కొంది. ఒక భర్తగా అతను ఆ చర్యకు పాల్పడటాన్ని చట్టవిరుద్దమనలేమని స్పష్టం చేసింది. తన ఇష్టంతో సంబంధం లేకుండా భర్త జరిపిన బలవంతపు శృంగారం తనను పక్షవాతం బారినపడేలా చేసిందని ఆరోపిస్తూ ఓ వివాహిత దాఖలు చేసిన పిటిషన్‌పై ముంబై కోర్టు ఈ వ్యాఖ్యలు చేసింది. ఆమె పక్షవాతం బారినపడటం దురదృష్టకరమని.. అయితే అందుకు ఆమె భర్తను బాధ్యుడిని చేయలేమని కోర్టు వ్యాఖ్యానించింది.

English summary

A Mumbai court has ruled that forcing a wife to have sex with her against her will is not illegal. Court made it clear that as a husband it was not illegal for him to commit that act.