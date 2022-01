Illegal affair: 8వ అంతస్తు బాల్కనీలో భార్య, సైలెంట్ గా తోసి చంపేసిన భర్త, చెల్లెలు అని !

India

oi-Mallikarjuna

లక్నో: కుటుంబ సభ్యులు చూపించిన యువతిని వివాహం చేసుకున్న వ్యక్తి ఆమెతో సంతోషంగా కాపురం చేశాడు. దంపతులకు కూతురు, కుమారుడు ఉన్నారు. ప్రముఖ ప్రైవేట్ కంపెనీలో ఉద్యోగం చేస్తున్న భర్త మంచి జీతం తీసుకుంటున్నాడు. సిటీలోని విలాసవంతమైన అపార్ట్ మెంట్ 8వ అంతస్తులో దంపతులు వారి పిల్లలతో కలిసి నివాసం ఉంటున్నారు. భర్త ప్రతినెల ఎక్కువగా ఆఫీసు పనిమీద క్యాంపులు వెలుతున్నాడు. అయితే అక్రమ సంబంధం విషయంలో దంపతుల మద్య ఎక్కువగా గొడవలు జరుగుతున్నాయని తెలిసింది. క్యాంపు నుంచి భర్త ఇంటికి వెళ్లాడు. తరువాత దంపతుల మద్య ఇదే విషయంలో పెద్ద గొడవ జరిగింది. ఇద్దరు పిల్లలను బెడ్ రూమ్ లోకి పంపించిన భర్త అతని భార్యతో గొడవ పెట్టుకున్నాడు. కొంత సేపటికి 8వ అంతస్తులోని బాల్కనీలో నిలబడి ఉన్న భార్యను ఆమె భర్త కిందకు తోసేశాడు. 8వ అంతస్తు నుంచి కిందపడిన భార్య ప్రాణాలు గాలిలో కలిసిపోయాయి.

English summary

Illegal affair: A 36-year-old man has been arrested for allegedly killing his 32-year-old wife by pushing her off a balcony on the eighth floor of a building in Gosaiganj area of Uttar Pradesh’s Lucknow.