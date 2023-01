రాజీనామాకు సిద్ధమైన మహారాష్ట్ర గవర్నర్ బీఎస్ కోశ్యారీ: మోడీకి వినతి

India

oi-Rajashekhar Garrepally

ముంబై: మహారాష్ట్ర గవర్నర్ భగవంత్ సింగ్ కోశ్యారీ తన పదవికి రాజీనామా చేసేందుకు సిద్ధమయ్యారు. తాను గవర్నర్ పదవి నుంచి తప్పుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు ప్రధాని నరేంద్ర మోడీకి లేఖ ద్వారా తెలియజేసినట్లు ఆయన ట్విట్టర్ వేదికగా వెల్లడించారు. ఛత్రపతి శివాజీపై కోశ్యారీ చేసిన వ్యాఖ్యలు వివాదాస్పదమైన నేపథ్యంలో ఈ నిర్ణయం తీసుకోవడం చర్చనీయాంశంగా మారింది.

రాజ్ భవన్ విడుదల చేసిన ఒక ప్రకటనలో.. గవర్నర్ కోష్యారీ (80) తన శేష జీవితాన్ని చదవడం, రాయడం, ఇతర విరామ కార్యక్రమాలలో గడపాలని ఆకాంక్షించారు.

"మహారాష్ట్ర వంటి గొప్ప రాష్ట్రానికి రాజ్య సేవక్ లేదా రాజ్యపాల్‌గా పనిచేయడం నాకు ఒక సంపూర్ణ గౌరవం. ఇది సాధువులు, సంఘ సంస్కర్తలు, వీర యోధుల భూమి' అని కోశ్యారీ పేర్కొన్నారు.

ఇటీవల ముంబై పర్యటనకు వచ్చిన సందర్భంగా మహారాష్ట్ర గవర్నర్ పదవి నుంచి తొలగించాలని ప్రధాని నరేంద్ర మోడీని కోరినట్లు కోష్యారీ తెలిపారు.

I have always received the love and affection from the Hon’ble Prime Minister and I hope to receive the same in this regard.