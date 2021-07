India

oi-Kannaiah

పారిశ్రామికవేత్త, నటి శిల్పా శెట్టి భర్త రాజ్‌కుంద్రాకు సంబంధించిన పోర్న్ రాకెట్‌ వివరాలు ఒక్కొక్కటిగా బయటపడుతున్నాయి. ఈ గలీజ్ దందాలో రాజ్ కుంద్రా పాత్రకు సంబంధించిన విషయాలను బాధితులు బయటపెడుతున్నారు. పోలీసులకు నిజాలను నిర్భయంగా చెబుతున్నారు. గత కొద్దిరోజులుగా రాజ్‌కుంద్రా అతని పోర్న్ కంపెనీపై విమర్శనాస్త్రాలు సంధిస్తున్న బాలీవుడ్ నటి మోడల్ షెర్లిన్ చోప్రా తాజాగా పోలీసులకు కీలక సమాచారం అందించింది.

English summary

Shelyn Chopra gave a statement to cyber police that she had refused to shoot a video for hotshots app as she was not satisfied with content.