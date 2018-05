5ఏళ్లు సుస్థిర ప్రభుత్వంపై సోనియాతో చర్చిస్తా, 24 గంటల్లో నిరూపించుకుంటా: కుమారస్వామి

బెంగళూరు: తాను సోమవారం ఉదయం ఢిల్లీకి వెళ్తున్నానని జేడీఎస్ నేత కుమారస్వామి ఆదివారం వెల్లడించారు. కేబినెట్ కూర్పుపై చర్చించనున్నట్లు తెలిపారు. అలాగే, రానున్న అయిదేళ్ల పాటు స్థిరమైన ప్రభుత్వాన్ని ఎలా ఇవ్వాలో కాంగ్రెస్ నేతలతో చర్చిస్తామని చెప్పారు.

తాను ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన 24 గంటల్లోనే బలనిరూపణ చేసుకుంటానని తెలిపారు. సోమవారం ఢిల్లీ వెళ్లి సోనియా గాంధీ, ఏఐసీసీ అధ్యక్షులు రాహుల్‌ గాంధీని కలుస్తానని తెలిపారు.

ఇదిలా ఉండగా, ఇరు పార్టీల నేతలు ఈ రోజు సమావేశమై బలనిరూపణ, కేబినెట్ కూర్పుపై చర్చిస్తున్నారు. డిప్యూటీ సీఎంతో పాటు హోంమంత్రి పదవులను కాంగ్రెస్‌ నేత పరమేశ్వరకు ఇవ్వనున్నారు. ఇతర మంత్రి పదవులపై కూడా దాదాపు నిర్ణయానికి వచ్చారు. మార్పులు, చేర్పులపై చర్చిస్తున్నారని తెలుస్తోంది.

