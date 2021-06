Illegal affair: ఆంటీతో అక్రమ సంబంధం, రెడ్ హ్యాండెడ్ గా చూసిన కొడుకు, ప్రియుడితో కలిసి !

India

oi-Mallikarjuna

పాట్నా/బీహార్: పిల్లల తల్లితో ఓ యువకుడు అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్నాడు. భర్తకు తెలీకుండా ఆంటీ ఆమె ప్రియుడితో ఎంజాయ్ చేసింది. ఆడుకోవడానికి బయటకు వెళ్లిన కొడుకు అనుకోకుండా ఇంట్లోకి వెళ్లాడు. ఆ సమయంలో బెడ్ రూమ్ లో తల్లి, ఆమె ప్రియుడు నగ్నంగా ఎంజాయ్ చేస్తు అభ్యంతరకరమైన రీతిలో కొడుకు కంట్లో పడ్డారు. ఆంటీ కొడుకు ఎక్కడ తమ గురించి అందరికి చెప్పేస్తాడో ? అనే భయంతో ప్రియుడు ఆ అబ్బాయిని కిడ్నాప్ చేశాడు. తరువాత కిరాతకంగా ఆంటీ కొడుకును చంపేసి డైనేజ్ లో వేసి ప్రమాదవశాత్తు మరణించడానికి చిత్రీకరించి సినిమా స్టోరీ చెప్పడానికి ప్రయత్నించడం కలకలం రేపింది.

English summary

Illegal affair: A 10-year-old boy in Bihar’s Muzaffarpur district was allegedly kidnapped and murdered by a 30-year-old man who was having an illicit affair with his mother. The crime occurred after the now-deceased minor spotted his mother and the accused in an objectionable position.