Illegal affair: ప్రియుడిని తమ్ముడిగా పరిచయం చేసిన భార్య, ఐదు మందితో లేడీ, ఇద్దరూ ఫినిష్ !

లక్నో/చెన్నై: భార్య, పిల్లలతో కలిసి భర్త సంతోషంగానే జీవితం సాగిస్తున్నాడు. రెండు సంవత్సరాల క్రితం తన తమ్ముడు అంటూ భార్య ఓ యువకుడిని ఆమె భర్తకు పరిచయం చేసింది. వారానికి ఒకరోజు ఆ యువకుడు ఆమె ఇంటికి వెలుతున్నాడు. ఆ యువకుడు తన భార్య తమ్ముడు అని ఆమె భర్త పూర్తిగా నమ్మేశాడు. అయితే తమ్ముడిగా పరిచయం చేసిన యువకుడు తన భార్యకు ప్రియుడు అని భర్త గుర్తించలేకపోయాడు. రెండు సంవత్సరాలుగా భార్య ఆమె ప్రియుడితో ఎంజాయ్ చేస్తోంది. ఇదే సమయంలో తన వివాహిత ప్రియురాలికి మరో ముగ్గురితో అక్రమ సంబంధం ఉందని ఆమె ప్రియుడికి తెలిసింది. ఇదే విషయంలో వివాహిత మహిళతో ప్రియుడు గొడవ పడుతూ వచ్చాడు. నువ్వు ఏమైనా ద్రోపతివా ? ఐదు మందితో కాపురం చెయ్యడానికి అంటూ ప్రియుడు నిలదీశాడు. వివాహిత మహిళ, ఆమె భర్తతో ప్రియుడు గొడవపడ్డాడు. నీ భార్యను కంట్రోల్ లో పెడుతావా ? లేదా ? అంటూ ప్రియుడు భర్తను నిలదీశాడు. నా భార్య ఆమె ఇష్టం వచ్చినట్లు ఉంటుంది, అడగడానికి నువ్వు ఎవరు అంటూ భర్త ప్రియుడికి వార్నింగ్ ఇచ్చాడు. మాటామాటా పెరిగిపోవడంతో సహనం కోల్పోయిన ప్రియుడు కత్తి తీసుకుని అతని ప్రియురాలు, ఆమె భర్తను ఒకేసారి హత్య చెయ్యడం కలకలం రేపింది.

Illegal affair: భార్య ఇండోర్, ఔట్ డోర్ గేమ్, మంచం కింద ప్రియుడు, నిప్పంటించిన మొగుడు !

Illegal affair: A man in Uttar Pradesh allegedly murdered his married girlfriend and her husband. Reportedly, the man killed the couple in front of their children in the Brahmapuri area of Meerut.