Illegal affair: నా దగ్గర నీకు అంత సీన్ లేదు, నీకు ఆంటీ కావాలారా ?, ఇద్దర్ని దుమ్ములేపిన పెళ్లామ్ !

ముంబాయి/ఔరంగాబాద్/చెన్నై: ఆరంజ్ పండులాంటి భార్యతో కాపురం చేస్తున్న భర్త టేస్ట్ మార్చాలని ప్రయత్నించాడు. ఇదే సమయంలో యాపిల్ పండు లాంటి ఆంటీ చిక్కడంతో భర్తకు బంపర్ ఆఫర్ చిక్కినట్లు అయ్యింది. అంతే భార్యకు మంచి సినిమా స్టోరీలు చెబుతున్న భర్త ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు కారు బయటకు తీసి పోలో అంటూ వెళ్లిపోతున్నాడు. మీరు ఎక్కడికి వెలుతున్నారు ?, ఇంటికి రావడానికి ఎందుకు ఆలస్యం అవుతోంది అంటూ భార్య ఆమె భర్తను అడిగింది. టీవీ సీరియ్ లో లాగా రోజుకు ఒక అల్లుకుంటూ వచ్చిన భర్త తీరు మీద అతని భార్యకు అనుమానం పెరిగిపోయింది. ఏదో జరుగుతోంది ? ఏమిటి అది ? అంటూ భార్య ఆరా తీసింది. తన భర్త యాపిల్ పండులాంటి ఆంటీని తగులుకున్నాడని తెలుసుకున్న భార్య రగిలిపోయింది. తన భార్త కాలాంతకుడు, రెడ్ హ్యాండెడ్ గా పట్టుకుంటే తప్పా చేసిన తప్పు అంగీకరించడు అని భార్య తెలుసుకునింది. అంతే ప్రియురాలితో కలిసి భర్త కారులో హోటల్ దగ్గరకు వెళ్లి డోర్ తీసిన వెంటనే అక్కడ అతని భార్య ప్రత్యక్షం అయ్యింది. నీకు నా దగ్గర అంత సీన్ లేదు, నీకు ఆంటీ కావాలారా అంటూ భార్య ఇద్దర్ని దుమ్ములేపేసింది. అంతే అక్కడ మహాభారతం యుద్దాన్ని తలపించే రీతిలో ఫైటింగ్ మొదలు కావడంతో అక్కడ ఉన్న వాళ్లు మంచి మసాలా సినిమా చూసినట్లు చూశారు.

English summary

Illegal affair: A wife caught her husband red-handed with another woman in Aurangabad in Maharashtra. In the video, a woman is seen running towards a car parked in the parking lot in front of a hotel.