Illegal affair: లవ్ మ్యారేజ్, ప్రియుడితో జెండా ఎత్తేసిన భార్య, పట్టుకుని వస్తే బావ ఇంట్లో, ఛట్నీ !

India

oi-Mallikarjuna

చెన్నై/తంజావూరు: యువతి, యువకుడు ప్రేమించుకున్నారు. తరువాత పెద్దలను ఎదిరించిన ప్రేమికులు వివాహం చేసుకున్నారు. దంపతులకు ఇద్దరు పిల్లలు పుట్టిన తరువాత పెద్దలు వీరితో కలిసిపోయారు. భార్య, బిడ్డలతో జీవితాంతం సంతోషంగా ఉండాలని అతను అనుకున్నాడు. అయితే ప్రేమ వివాహం చేసుకున్న భార్య మాత్రం అడ్డదారి తొక్కింది. ఆమె పని చెయ్యడానికి వెలుతున్న యువకుడితో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకుని అతనితో ఎంజాయ్ చేసింది. విషయం తెలుసుకున్న భర్త అతని భార్యకు బుద్దిమాటలు చెప్పి ఆమె ప్రియుడిని చితకబాదేశాడు. తన భర్త తన సంతోషానికి అడ్డుగా ఉన్నాడని రగిలిపోయిన భార్య ఆమె ప్రియుడితో జెండా ఎత్తేసింది. రెండు నెలల పాటు గాలించి భార్యను వెతికి పట్టుకున్న భర్త ఆమెను ఇంటికి పిలుచుకుని వచ్చాడు. అప్పటి నుంచి దంపతుల మద్య గొడవలు జరుగుతున్నాయి. ఇదే సమయంలో భర్తతో గొడవపడిన భార్య ఆమె అక్కాబావ ఇంటికి వెళ్లిపోయింది. రాత్రి ఆవేశంలో భార్య అక్క ఇంటికి భర్త వెళ్లాడు. అక్కడ మాటామాటా పెరిగిపోవడంతో రగిలిపోయిన భర్త అతని భార్య తల నుజ్జునుజ్జు చేసి చంపేశాడు. పోలీసులు వెళ్లే వరకు భార్య శవం పక్కనే ఆమె భర్త తాపీగా కుర్చోవడం కలకలం రేపింది.

Bedroom: మిడ్ నైట్ రొమాన్స్ రామాయణం, ఆ ఒక్కటి అడక్కు, భర్త మర్మాంగం కోసేసిన భార్య, పరుగో పరుగు !

English summary

Illegal affair: Police have arrested the husband who killed his wife by leaving a stone in her head after leaving the house due to an affair with someone else and was waiting for the arrival of the police.