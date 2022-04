Illegal affair: ప్రియుడితో రెండో భార్య ?, భర్తకు తెలిసి ఫ్రెండ్ తో రేప్ చేయించాడు. ఫస్ట్ భార్యతో కలిసి, ఫినిష్

India

oi-Mallikarjuna

న్యూఢిల్లీ/ గురుగ్రామ్: వివాహం చేసుకున్న భర్త అతని భార్యతో సంతోషంగా కాపురం చేశాడు. కొన్ని సంవత్సరాలు భార్యతో కాపురం చేసిన తరువాత ఆమె మీద అనుమానంతో విడాకులు ఇచ్చేశాడు. కొంతకాలం తరువాత మరో మహిళను అతను వివాహం చేసుకున్నాడు. రెండో భార్యతో ప్రస్తుతం అతను కాపురం చేస్తున్నాడు. ఉద్యోగం చేస్తున్న భర్త ఉదయం నుంచి రాత్రి వరకు బయటే ఉంటున్నాడు. ఇంటిలో ఉంటున్న రెండో భార్య అక్రమ సంబంధం పెట్టుకుందని భర్తకు తెలిసిపోయింది. రెండో భార్యకు ఇప్పటికే చాలాసార్లు వార్నింగ్ లు ఇచ్చిన భర్త ఆమె తీరుతో విసిగిపోయాడు.

ఇక లాభం లేదని డిసైడ్ అయిన భర్త అతని మొదటి భార్య, ఆమె బాయ్ ఫ్రెండ్ సహాయం తీసుకున్నాడు. ఫ్రెండ్ తో రెండో భార్య మీద అత్యాచారం చేయించాడు. ఫ్రెండ్ అత్యాచారం చేసిన తరువాత మొదటి భార్య, ఫ్రెండ్ సహాయంతో రెండో భార్యను హత్య చేసి శవాన్ని తీసుకెళ్లి నిర్జనప్రదేశంలో విసిరేశాడు. గ్రహాలు అనుకూలించకపోవడంతో రెండో భార్య హత్య కేసులో ఆమె భర్త, అతని మొదటి భార్య, మహిళ మీద అత్యాచారం చేసిన కిరాతకుడు అందరూ పోలీసులు చిక్కిపోయారు.

English summary

Illegal affair: A man allegedly killed his second wife with the help of his first wife and friend in Delhi. The accused told the police that he was upset with the conduct of the victim and had frequent fights.