Illegal affair: అత్తకూతురితో భర్త బెడ్ రూమ్ షేరింగ్, జల్సాలు, ఇంట్లో భార్యకు, కత్తి, కట్టర్ !

India

oi-Mallikarjuna

న్యూఢిల్లీ/హైదరాబాద్: భార్యతో సంతోషంగా కాపురం చేసిన భర్త ఓ బిడ్డకు తండ్రి అయ్యాడు. ఇంట్లో భార్యతో ఎంజాయ్ చేస్తున్న భర్త బయట అత్తకూతురితో జల్సా చేస్తున్నాడు. భార్య ఇంట్లోలేని సమయంలో బెడ్ రూమ్ ను అత్తకూతురికి షేర్ చేశాడు. తనకంటే వయసులో పెద్దదైన అత్తకూతురితో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్న భర్త చాలా కాలం ఆవిషయం భార్యకు తెలీకుండా జాగ్రతపడ్డాడు. బయట అత్తకూతురితో అన్ని కానిస్తున్న భర్త ఇంట్లో భార్యకు పడకసుఖం ఇవ్వడం మరిచిపోయాడు. తన భర్త అక్రమ సంబంధం వ్యవహారం అతని భార్యకు తెలిసిపోయింది. ఇంట్లో ప్రతిరోజు దంపతుల మద్య గొడవలు మొదలైనాయి. భార్యను చంపేస్తే అత్తకూతురితో ఎంజాయ్ చెయ్యడానికి అవకాశం ఉంటుందని ఆలోచించిన భర్త అతని భార్యను లేపేశాడు. భార్య ఎలా హత్యకు గురైయ్యింది అంటూ భార్య మంచి థ్రిల్లర్ సినిమా స్టోరీ పోలీసులకు చెప్పాడు

Illegal affair: భర్తను గొడ్డలితో నరికి చంపిన భార్య, అందంగా రెడీ అవుతున్న కాజల్, భర్తకు ?

English summary

Illegal affair: A 25-year-old man was arrested on Wednesday for allegedly killing his wife and later misleading investigators by cooking up a false story, police said on Wednesday. Vikas killed his wife Priyanka as she had objected to his extramarital relationship with one of his sisters-in-law, they said.