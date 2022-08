Illegal affair: భర్త ఫ్రెండ్ తో ఆంటీ రొమాన్స్, కూతురికి పెళ్లి చేసింది, భార్య రసపట్టులో ఉంటే భర్త ఎంట్రీతో !

India

oi-Mallikarjuna

లక్నో/ఘాజియాబాద్: వివాహం చేసుకున్న దంపతులు సంతోషంగా కాపురం చేశారు. దంపతులకు ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు. పిల్లలు పుట్టిన తరువాత భార్య పక్కదారి పట్టింది. ఇంటికి వచ్చి వెలుతున్న భర్త స్నేహితుడితో భార్య అక్రమ సంబంధం పెట్టుకుంది. భార్య అక్రమ సంబంధం విషయం అంత త్వరగా బయటపడలేదు. చాలా సంవత్సరాల పాటు ఆంటీ ఆమె భర్త స్నేహితుడితో ఎంజాయ్ చేస్తోంది. భార్య, స్నేహితుడు మంచి రసపట్టులో ఉన్న సమయంలో భర్త ఎంట్రీ ఇచ్చాడు.

తరువాత చాలా కథ జరిగింది. మూడు రోజుల తరువాత గోనే సంచిలో ఆంటీ భర్త భద్రంగా శవమై కనిపించాడు. భర్త ముఖానికి ప్లాస్టిక్ కవర్ చుట్టేసి, సింపుల్ గా చంపేసి గోనే సంచిలో మూటకట్టి తీసుకెళ్లి పొలంలో విసిరేసి చేతులు దులుపుకున్నారు. అయితే కూతురికి పెళ్లి చేసిన తరువాత ఆంటీ అక్రమ సంబంధం పెట్టుకుని భర్తను హత్య చెయ్యడం హాట్ టాపిక్ అయ్యింది.

English summary

Illegal affair: A man and a woman were arrested in Ghaziabad on Friday for allegedly beating the woman’s husband to death after he learnt about their affair.