Illegal affair: నేరుగా ఇంటికే వస్తున్న ప్రియుడు, పెళైన ఆరు నెలలకే, భర్త స్కెచ్ తో ఫినిష్!

లక్నో/ఉత్తరప్రదేశ్: బంధువులు వెతికిపెట్టిన యువతిని యువకుడు వివాహం చేసుకున్నాడు. వివాహం జరిగిన తరువాత దంపతులు సంతోషంగా కాపురం చేస్తున్నారు. వ్యాపారం చేస్తున్న భర్త ప్రతిరోజు ఉదయం బయటకు వెళ్లి రాత్రి ఇంటికి చేరుకుంటున్నాడు. దంపతులతో పాటు భర్త తల్లిదండ్రులు వారితోనే నివాసం ఉంటున్నారు. భర్త బయటకు వెళ్లిన తరువాత అతని భార్య గంటలు గంటలు ఫోన్ లో ఆమె ప్రియుడితో మాట్లాడుతోంది. ఓ సారి భార్య వేరే యువకుడితో అభ్యంతరకరమైన రీతిలో ఉన్న విషయాన్ని చూసిన భర్త పెద్దగా పట్టించుకోలేదు.

ఆ రోజు తాను నా ప్రియుడితో బెడ్ రూమ్ లో ఉన్నా నా భర్త ఇంత వరకు ఏమీ పట్టించుకోలేదని, నేను నా ప్రియుడితో తిరిగితే నా భర్త తనను ఏమీ చెయ్యాలేడని అనుకున్న భార్య ఇంకా బరితెగించింది. చట్టుపక్కల వాళ్లు, స్థానికులకు భార్య అక్రమ సంబందం విషయం తెలిసిపోయి అందరూ ఆమె భర్తను జోకర్ లా చూసి ఎగతాలి చేశారు. అంతే భర్తకు ఎక్కడా కాలిపోయి అతని తండ్రి సహాయంతో ప్రియుడిని పిలిపించి చంపేశాడు. శవాన్ని బైక్ కు కట్టేసి చెట్టును ఢీకొట్టి అతను ప్రమాదంలో చనిపోయాడని చిత్రీకరించిన భర్త చేతులు దుపులుకున్నాడు.

English summary

Illegal affair: A man, in connivance of his father, murdered his wife’s paramour in Sitapur. Both the accused have been arrested near Lucknow.