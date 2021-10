Illegal affair: ప్రియుడికి పాలు, పంచదార, భర్తకు బోర్ వాటర్, పెళ్లామ్ స్కెచ్ తో మైండ్ బ్లాక్ !

India

న్యూఢిల్లీ/ గురుగావ్: భార్యతో హ్యాపీగా కాపురం చేసుకుంటున్న భర్త జీవితంలో కూరగాయాలు హోల్ సేల్ వ్యాపారం చేస్తున్న వ్యక్తి ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. ఇంతకాలం హ్యాపీగా సాగిపోతున్న భర్త జీవితంలో సొరకాయ లాంటి వ్యక్తి వచ్చి అతని కాపురంలో చిచ్చు పెట్టాడు. భర్తను పస్తులు పెడుతున్న భార్య వ్యాపారికి పాలు, పంచధార పంచిపెట్టింది. ప్రియుడికి ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు అన్నీ ఇస్తున్న భార్య ఆమె భర్తను మాత్రం ఆమెను ముట్టుకోనివ్వకుండా పస్తులు పెడుతూ వచ్చింది. భార్య అక్రమ సంబందం గురించి ఆమె భర్తకు తెలిసిపోయింది.

భార్య దగ్గర ఉన్న మొబైల్ ఫోన్ లాక్కొన్న భర్త ఆమెను ఇంటి నుంచి బయటకు కదలనివ్వకుండా చేశాడు. ప్రియుడి దూరం కావడంతో భార్య ఆమె భర్త మీద ఇంకా పగపెంచుకుంది. చివరికి ప్రియుడితో మాట్లాడిన భార్య నా భర్తను చంపేస్తే మనం ఇద్దరూ జైల్లో ఉంటామని, అలా కాకుండా నా భర్తనే జైల్లో పెడితే పీడపోతుందని చెప్పింది. భార్య, ఆమె ప్రియుడు పవర్ ఫుల్ స్కెచ్ వేశారు. పక్కాప్లాన్ తో భర్తను ఓ ప్రాంతానికి పిలిపించిన ప్రియుడు, అతని స్నేహితులు అతన్ని చితకబాదేశారు.

ప్రియురాలి భర్త ముందు రూ. 500 నోట్ల కట్టలు, రివాల్వర్ పెట్టిన ప్రియుడు దానిని వీడియో తీసి అతన్ని దోపిడి దొంగగా ముద్ర వేసి పోలీసులకు ఫోన్ చేసి అతన్ని అప్పగించి కేసు పెట్టారు. తరువాత అతని భార్య ప్రియుడితో జల్సా చెయ్యాలని స్కెచ్ వేసింది. పోలీసులు వీడియో చూసి నిజంగానే భర్త దోపిడీ దొంగ అనుకున్నారు. తరువాత భర్త శరీరంలోని గాయలు చూసిన పోలీసులు కూపీలాగితే అసలు స్టోరీ మొత్తం బయటకు వచ్చింది. భర్తను చంపకుండా ప్రియుడితో ఎంజాయ్ చెయ్యాలని అతని భార్య వేసిన కిలాడీ స్కెచ్ గురించి తెలుసుకున్న పోలీసులు బిత్తరపోయారు. డీసీపీ ఈషా పాండే కథనం మేరకు వివరాలు ఈ విధంగా ఉన్నాయి.

Illegal affair: The Delhi Police has arrested a wholesale vegetable supplier and his friend for allegedly trying to frame the husband of a woman he was in a relationship with in a false case of armed robbery in south Delhi’s Okhla.