Illegal affair: రౌడీషీటర్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ తో ? జిమ్ లో చంపేసి డ్రమ్ లోనే బూడిద చేసి నిమజ్జనం!

India

oi-Mallikarjuna

ఇండోర్/ద్వారకా: మూతిమీద సక్రమంగా మీసాలు రాకముందే యువకుడు నేరాలు చెయ్యడం మొదలు పెట్టాడు. యువకుడి ఆగడాలు ఎక్కువ కావడంతో స్థానిక పోలీసులు అతని పేరు రౌడీషీటర్ల జాబితాలోకి చేర్చారు. రౌడీషీటర్ గా ముద్రపడిన ఆ యువకుడు సొంతంగా జిమ్ సెంటర్ నిర్వహిస్తున్నాడు. సొంతంగా జిమ్ సెంటర్ నిర్వహిస్తూ కొందరు యువకులను వెంట వేసుకుని అతను ఇంకా రెచ్చిపోవడం మొదలుపెట్టాడు. రౌడీషీటర్, మరో యువకుడు ఓ యువతిని కిడ్నాప్ చేసి ఆమె మీద అత్యాచారం చేసి చంపేశారు. ఈ కేసులో రౌడీషీటర్ ప్రధాన నిందితుడు.

రానురాను అతని ఆగడాలు ఎక్కువ కావడంతో పోలీసులు అతన్ని పోలీసులు నగరం నుంచి బహిష్కరించారు. ఇదే సమయంలో తన ప్రియురాలితో తన స్నేహితుడు అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్నాడని రౌడీషీటర్ కు తెలిసింది. తాను నగర బహిష్కరణకు గురైతే తన స్నేహితుడే తన ప్రియురాలితో రొమాన్స్ చేస్తున్నాడని రగిలిపోయాడు.

రౌడీషీటర్ అతని స్నేహితులతో కలిసి తన ప్రియురాలితో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్నాడని అనుకున్న యువకుడిని కిడ్నాప్ చేసి దారుణంగా చంపేశారు. శవం కూడా చిక్కకుండా చెయ్యాలని డ్రమ్ లో శవం పెట్టి రెండు రోజుల పాటు నూనెలో కాల్చి బూడిద చేశారు. బూడిదను తీసుకెళ్లి నదిలో నిమజ్జనం చేసేసిన రౌడీషీటర్ అతని స్నేహితులు చేతులు దులుపుకోవడం కలకలం రేపింది.

Missing lady: ప్రియుడితో లేచిపోయిన భార్య, పట్టుకుని లాడ్జ్ లో పోలీసు?, మధ్యలో భర్త, రివర్స్!

English summary

Illegal affair: After over one month of investigation, three men were arrested for allegedly kidnapping and murdering a 21-year-old man. On November 25, 2021, Bhupendra Verma was reportedly missing.