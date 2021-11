Illegal affair: ఎస్ఐ భార్యకు ఇద్దరు ప్రియులు, బ్లాక్ మెయిల్ ?, స్పాట్ పెట్టి లేపేసిన ఎస్ఐ !

India

oi-Mallikarjuna

భోపాల్/షాదోల్: ఎస్ఐగా ఉద్యోగం చేస్తున్న వ్యక్తి సామాన్య ప్రజల సమస్యలు తీర్చడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు. మాకు న్యాయం చెయ్యాలని పోలీస్ స్టేషన్ కు వస్తున్న వారి సమస్యలు తెలుసుకుని వారి కష్టాలను తీరుస్తున్నాడు. సవ్యంగా ఉద్యోగం చేసుకుంటున్న ఎస్ఐ జీవితంలో ఊహించని ఎదురు దెబ్బలు తగిలాయి. సామాన్య ప్రజల సమస్యలు పరిష్కరిస్తున్న తనకే లేనిపోని సమస్యలు వచ్చిపడ్డాయని తెలుసుకుని ఆ ఎస్ఐ హడలిపోయాడు. తన భార్య ఇద్దరు యువకులతో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకుందని ఎస్ఐకి తెలిసింది. ఇదే విషయంలో ఎస్ఐ దంపతుల మద్య గొడవలు జరుగుతున్నాయి. తరువాత ఎస్ఐకి మరో షాకింగ్ విషయం తెలిసింది. తన భార్యతో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్న యువకులు ఆమెతో ఎంజాయ్ చెయ్యడమే కాకుండా ఆమెను బ్లాక్ మెయిల్ చేసి డబ్బులు వసూలు చేస్తున్నారని ఎస్ఐకి తెలిసింది. భార్యతో గొడవలు పడుతున్న ఎస్ఐ ఇటీవల ఆమెతో మాట్లాడటమే మానేశాడు. భార్య తీరుతో ఎస్ఐ సహనం కోల్పోయాడు. సర్వీస్ రివాల్వర్ తీసుకున్న ఎస్ఐ అతని భార్యను కాల్చి చంపేసి అదే రివాల్వర్ తో అతను కాల్చుకుని ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. ఆత్మహత్య చేసుకునే ముందు ఎస్ఐ డెత్ నోట్ రాసిపెట్టాడని డీసీపీ మీడియాకు చెప్పారు.

English summary

Illegal affair: Madhya Pradesh police have found a suicide note apparently left by the cop who had shot himself to death with his service revolver after murdering his wife.