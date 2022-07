Illegal affair: అర్దరాత్రి భార్య ఫోన్ పంచాయితీ, విసిగిపోయిన భర్త ఏం చేశాడంటే, అన్నం, నీళ్లు కూడా, అంతే !

India

కాన్పూర్/ లక్నో: వ్యాపారం చేస్తున్న భర్త ఎక్కువగా బయట ఉంటున్నాడు. వ్యాపారం ముగించుకుని ఇంటికి వెలుతున్న భర్తకు అతని భార్య మొదట్లో బాగా చూసుకునేది. రానురాను భార్య ఆమె భర్తను పట్టించుకోవడం మానేసింది. వ్యాపారం ముగించుకుని ఇంటికి వెలుతున్న భర్త భోజనం పెట్టమని అడిగితే వంటగదిలో అన్నం ఉంది పెట్టుకుని తిను అని నిర్లక్షంగా చెప్పింది. కనీసం తాగడానికి నీళ్లు కూడా ఇవ్వకుండా భర్తను నిర్లక్షం చేసింది. భర్త భోజనం చేస్తున్నా సరే, పడుకున్నా సరే అతని భార్య మాత్రం ఆమె ప్రియుడితో మొబైల్ ఫోన్ లో వేరే వ్యక్తితో మాట్లాడటం, చాటింగ్ చెయ్యడం మొదలుపెట్టింది. ఇదే విషయంలో దంపతుల మద్య గొడవలు జరుగుతున్నాయి. రాత్రి పెద్దగా గొడవ జరిగింది. ఆ సమయంలో సహనం కోల్పోయిన భర్త కత్తి తీసుకుని అతని భార్య గొంతు కోసేయడం కలకలం రేపింది.

Illegal affair: Police arrested 28-year-old man for allegedly strangling his wife to death on suspicion of her being involved with another man in Unnao in Uttar Pradesh.