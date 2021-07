Illegal affair: నా భార్యను చంపేస్తే ఎవరిని పెళ్లి చేసుకోవాలి, గూగుల్ వెతికిన దుబాయ్ మొగుడు !

India

oi-Mallikarjuna

బెంగళూరు/దుబాయ్/ఉడిపి: ఇప్పటికే అక్రమ సంబంధం పెట్టుకుని దుబాయ్ లో ఎంజాయ్ చేస్తున్న దుబాయ్ మొగుడు అతని భార్యను చంపేసిన తరువాత ఎవరిని పెళ్లి చేసుకోవాలని అంటూ మ్యాట్రిమోనీ వెబ్ సైట్లలో తెగవెతికేశాడు. దుబాయ్ నుంచి ఉడిపి వచ్చిన విశాలను దారుణంగా హత్య చేసిన కాంట్రాక్టు కిల్లర్ పోలీసులకు అడ్డంగా చిక్కిపోయాడు. విశాల భర్త తనకు కిరాయి ఇచ్చి ఆమెను చంపించాడని కాంట్రాక్టు కిల్లర్ స్టేట్ మెంట్ ఇవ్వడంతో ఆమె బంధువులు షాక్ అయ్యారు. దుబాయ్ లో మకాం వేసిన ఆంటీ మొగుడు హత్యకు వేరే రాష్ట్రంలోని కిరాయి హంతకులతో స్కెచ్ వేశాడని వెలుగు చూడటంతో బంధువులు హడలిపోయారు. అక్రమ సంబంధం, ఆస్తి విషయంలో, కొత్తగా కాబోయే భార్య మీద మోజుతో కట్టుకున్న భార్యను దారుణంగా హత్య చేయించిన భర్త నాటకాలు ఆడాడు. భర్త క్రిమినల్ మైండ్ గురించి తెలుసుకున్న పోలీసులు అతన్ని అరెస్టు చేశారు. కాంట్రాక్టు కిల్లర్ కూడా చిక్కిపోవడంతో ఇప్పుడు దుబాయ్ మొగుడి ఫ్రెండ్ ఎస్కేప్ అయ్యాడు.

English summary

Illegal affair: The arrested accused is Swaminath Nishad,38, from Gorakhpur in Uttar Pradesh. He along with another contract killer had allegedly strangled 35-year-old Vishala by using a power cable at her apartment in Udupi in Karnataka.