Illegal affair: ఇంట్లో మొగుడు, పక్కింట్లో ప్రియుడు, చంపేసి మిస్సింగ్ కేసు పెట్టిన భార్య, కట్ చేస్తే !

పాట్నా/చెన్నై: భర్తతో హ్యాపీగా కాపురం చేస్తున్న భార్య జీవితం అనేక మలుపులు తిరిగింది. పక్కింటిలో నివాసం ఉంటున్న యువకుడితో చనువు పెంచుకున్న కిలాడీ లేడి తరువాత అతనికి దగ్గర అయ్యింది. పక్కింట్లోనే ఉంటున్న యువకుడు కనపడిన ప్రతిసారి మాట్లాడిన మహిళ తరువాత ఫోన్లు చేసి అతనితో గంటలు గంటలు బూతుపురూణం మాట్లాడింది. పక్కింటి కుర్రాడితో వివాహిత మహిళ అక్రమ సంబంధం పెట్టుకుంది. ఇంట్లో మొగుడితో పక్కింట్లో ప్రియుడితో ఆమె పిచ్చపాటిగా ఎంజాయ్ చేసింది. భర్తను చంపేస్తే జీవితాంతం తన ప్రియుడితో ఎంజాయ్ చెయ్యడానికి లక్కీచాన్స్ చిక్కుతుందని భార్య ప్లాన్ వేసింది. ప్రియుడు, అతని ఫ్రెండ్స్ తో కలిసి భర్తను చంపేసి శవం మాయం చేసింది. తన భర్త కనపడటం లేదని భార్య మిస్సింగ్ కేసు పెట్టడంతో అసలు కథ మొదలైయ్యింది.

Illegal affair: కత్తిలాంటి పెళ్లానికి కన్నింగ్ బుద్ది, భర్తను చంపేస్తే అతని ఉద్యోగం, ప్రియుడు ఫ్రీ !

Illegal affair: A woman in Madhubani district of Bihar killed her husband with the help of her lover and later filed a missing report to cover up the murder.