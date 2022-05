Illegal affair: బెడ్ రూమ్ లో రెడ్ హ్యాండెడ్ గా చిక్కిన భార్య, ప్రియుడితో కలిసి భర్తను స్పాట్ లో చంపేసింది!

India

oi-Mallikarjuna

ముంబాయి/ శివాజీనగర్: వివాహం చేసుకున్న దంపతులు కొంతకాలం సంతోషంగా కాపురం చేశారు. దంపతులకు రెండు సంవత్సరాల కొడుకు ఉన్నాడు. కొడుకు పుట్టిన తరువాత దంపతుల మద్య గొడవలు మొదలైనాయి. ఇదే సమయంలో భార్య ఉద్యోగం చెయ్యడానికి వెళ్లింది. తనతో పాటు పని చేస్తున్న వ్యక్తితో ఆమె చనువుపెంచుకుంది. రానురాను చనువు పెరిగిపోవడం, ఒకే చోట పని చేస్తుండటంతో ఇద్దరూ అక్రమ సంబందం పెట్టుకుని ఎంజాయ్ చేశారు. ఉద్యోగం చెయ్యడానికి వెలుతున్న భార్య ఎప్పుడుపడితే అప్పుడు బయటకు వెళ్లి వస్తుండటంతో దంపతుల మద్య గొడవలు ఇంకా పెద్దవి అయ్యాయి.

ఇంతకాలం పెద్దలు దంపతులకు సర్దిచెబుతూ వస్తున్నారు. ఊరికి వెళ్లిన భర్త అర్దరాత్రి దాటిన తరువాత ఇంటికి వెళ్లాడు. ఆ సమయంలో బెడ్ రూమ్ లో ప్రియుడితో ఎంజాయ్ చేస్తున్న భార్య ఆమె భర్తకు అడ్డంగా చిక్కిపోయింది. ఆ సమయంలో గొడవ పెద్దది కావడంతో భార్య, ఆమె ప్రియుడు కలిసి కత్తులతో భర్తను దారుణంగా పొడిచి చంపేయడం కలకలం రేపింది.

English summary

Illegal affair: A 32-year-old woman, resident of Shivaji Nagar in Mumbai, and her paramour was arrested in Govandi for allegedly killing the woman’s husband after he discovered their affair.