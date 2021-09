Illegal affair: ప్రియుడు, అక్కతో కలిసి భర్తను ముక్కలుగా నరికేసింది, ఫ్లాట్ లో కెమికల్స్ వేసి !

India

oi-Mallikarjuna

పాట్నా/బీహార్: భర్తతో కాపురం చేస్తున్న భార్యకు అతని ఫ్రెండ్ పరిచయం అయ్యాడు. అక్రమంగా లిక్కర్ వ్యాపారం చేస్తున్న భర్త కోసం అతని ఫ్రెండ్ ఇంటికి వచ్చి వెలుతున్న సమయంలో భార్య అతనితో తగులుకునింది. అక్రమంగా లిక్కర్ వ్యాపారం చేస్తున్న భర్త కోసం పోలీసులు నిఘా వేశారు. రహస్యంగా వచ్చి భార్యతో కాపురం చేస్తున్న భర్త తరువాత మళ్లీ మాయం అయిపోతున్నాడు. ఇదే సమయంలో భర్త ఫ్రెండ్ నిత్యం అందుబాటులో ఉండటంతో అతనితో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్న భార్య ఎంజాయ్ చేసింది.

ప్రియుడి వ్యామోహంలో పడిపోయిన భార్య ఆమెను భర్త హత్యకు స్కెచ్ వేసింది. నివాసం ఉంటున్న ఫ్లాట్ లో భర్తను అతని భార్య, ఆమె ప్రియుడు, సోదరి, ఆమె భర్తతో కలిసి దారుణంగా చంపేశారు. భర్త శవాన్ని ముక్కలుగా నరికేసిన తరువాత ఆ ముక్కలు కరిగించడానికి రసాయనాలు ఉపయోగించారు. కెమికల్స్ మిక్స్ చెయ్యడంలో తేడాలు రావడంతో పెద్ద పేలుడు సంభవించింది. ప్లాట్ లో పేలుడు జరగడంతో స్థానికులు పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. పోలీసులు వెళ్లి ఫ్లాట్ లో పరిశీలించగా మనిషిని నరికేసి ముక్కలు ముక్కలు చేశారని, ఆ పేలుడురు మాంసం ముక్కలు ఇల్లు మొత్తం ఎగిరిపడ్డాయని తెలుసుకుని షాక్ అయ్యారు.

Illegal affair: రౌడీగారి పెళ్లామ్ లవ్ స్టోరీ, భర్త ఎన్ కౌంటర్, శిష్యుడితో ఎంజాయ్, ముగ్గురు బాయ్స్ !

English summary

Illegal affair: A woman in Bihar allegedly murdered her husband with the help of her paramour, and then tried to destroy the evidence by dismembering the body and pouring chemicals on it.