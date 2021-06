Illegal affair: భర్తను ఎలా చంపాలి ?, గూగుల్ లో వెతికి లేపేసింది, మొబైల్ కాల్ డేటాలో !

India

oi-Mallikarjuna

భోపాల్/చెన్నై: కొన్ని మొబైల్ ఫోన్ కంపెనీలు అన్ లిమిటెడ్ డేటా అందుబాటులోకి తీసుకురావడంతో ఎక్కువ కాలం సోషల్ మీడియాలో కాలం గడిపేస్తున్న కొందరు భార్యలకు అతి తెలివి ఎక్కువైపోయింది. ఇంట్లో పని అయిపోయిన తరువాత సోషల్ మీడియాకు అంకితం అయిపోతున్న కొందరు మహిళలు సోషల్ మీడియాలో చాటింగ్ లు, అన్ లిమిటెడ్ ఔట్ గోయింగ్ కాల్స్ దెబ్బతో పిచ్చపాటి బాతాకానీలు మొదలుపెడుతున్నారు. లాక్ డౌన్ దెబ్బతో భర్త రెండు నెలల నుంచి ఇంట్లో ఉండిపోవడంతో అప్పటికే ఓ కుర్రాడితో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్న వివాహిత మహిళ ఆ విషయం జీర్ణించుకోలేకపోయింది. ఇదే సమయంలో ప్రియుడితో కలిసి భార్య ఆమె భర్తకు అడ్డంగా చిక్కిపోయింది. భర్త బడితపూజ చెయ్యడంతో భార్య రగిలిపోయింది. భర్తను సులభంగా ఎవ్వరికి డౌట్ రాకుండా ఎలా చంపాలి ?. పోలీసు కేసు అయితే ఎలా తప్పించుకోవాలి ?, శవాన్ని ఎలా మాయం చేయ్యాలి ?, భర్త చనిపోయిన తరువాత కేసు కాకుండా తప్పించుకుని గుట్టుచప్పుడు కాకుండా ప్రియుడితో ఎలా ఎంజాయ్ చెయ్యాలి ? అంటూ గూగుల్ లో కొన్ని రోజుల పాటు వెతికేసింది. గూగుల్ తల్లి పుణ్యమా అంటూ ప్రియుడి సహాయంతో భర్తను చంపేయడం కలకలం రేపింది. అయితే ఎక్కడో అక్కడ చిన్నపొరపాటు చేసిన భార్య భాగోతం పోలీసులకు మూడు రోజుల్లోనే తెలిసిపోయింది.

English summary

Illegal affair: An internet search history of “methods to kill” has helped the Madhya Pradesh police put a murder case to bed. A woman in the state’s Harda district allegedly murdered her husband with her lover’s help, reportedly after running a chilling internet search for ways to murder somebody, and how to dispose of the body.