National

oi-Madhu Kota

''అల్లోపతి అంటేనే పెద్ద స్టుపిడ్(తెలివి తక్కువ) సైన్స్. కరోనా మహమ్మారి విషయంలో అది ఇంకా బాగా తేలిపోయింది. కొవిడ్ వ్యాధి చికిత్స కోసం డ్రగ్స్ కంట్రోలర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా (డీసీజీఐ) ఇప్పటిదాకా సూచించిన క్లోరోక్వీన్, ప్లాస్మా థెరపీ, రెమ్‌డెసివీర్, ఫవిఫ్లు ఇంకా ఇతర యాంటీ బయోటిక్ ఫ్లూయిడ్స్, స్టెరాయిడ్స్, విధానాలు, డ్రగ్స్ అన్నీ విఫలమయ్యాయి.

అల్లోపతి వల్లే లక్షల మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు..'' అంటూ యోగా గురు బాబా రాందేవ్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై పెనుదుమారం కొనసాగుతున్నది. గతంలో అల్లోపతి డాక్టర్లను హంతకులుగానూ అభివర్ణించిన రాందేవ్ పై ఇండియన్ మెడికల్అసోసియేషన్ (ఐఎంఏ), ఎయిమ్స్ రెసిడెంట్ డాక్టర్స్ అసోసియేషన్ సహా పలు సంఘాల డాక్టర్లు తీవ్ర స్థాయిలో మండిపడుతున్నారు.

I am 24,posted in ICU,with 8-10 new mucormycosis cases daily,heavy viral load,risking our lives to save patients & then we see the comments like Baba Ramdev,so much depressing. We are not money minded like you baba, We are paid only 12k/month Have some shame! #ArrestQuackRamdev pic.twitter.com/fYUN7yyhzH

English summary

A day after the Indian Medical Association urged the Union Health Ministry to take action against Yoga guru Ramdev over his comments that “lakhs had died after taking allopathy medicines”, Patanjali Yogpeeth Trust said that Ramdev had the utmost regard for doctors and carried no ill will against modern science and medicine. The Indian Medical Association (IMA) has sent a legal notice to yoga guru Ramdev over his alleged statements against allopathy and “defaming" scientific medicine. In a purported video, Ramdev has claimed that allopathy is a “stupid science".