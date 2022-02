లక్ష దిగువకు కరోనా కేసులు - 7.25 పాజిటివిటీ రేటు : 895 మరణాలు..!!

India

దేశ వ్యాప్తంగా కరోనా కేసుల సంఖ్య గణనీయంగా తగ్గింది. లక్ష దిగువకు కేసులు పడిపోయాయి. గడిచిన 24 గంటల్లో దేశ వ్యాప్తంగా నిర్వహించిన 11,56,363 పరీక్షల్లో 83,876 కొత్త కేసులు నమోదయ్యాయి. 895 మంది మరణించారు. 1,99,054 మంది కోలుకున్నారు. దేశంలో రోజువారీ పాజిటివిటీ రేటు 7.25 శాతంగా ఉన్నట్లు కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ తెలిపింది. యాక్టివ్​ కేసులు ప్రస్తుతం 2.62 శాతంగా ఉన్నాయి. రికవరీ రేటు 96.19 శాతానికి చేరింది. ఈ మేరకు కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ వెల్లడించింది. ఇప్పటి వరకు మొత్తం మరణాలు 5,02,874 కాగా, యాక్టివ్ కేసులు 11,08,938 గా నిర్దారించారు.

English summary

India on Monday registered 83,876 new cases, 22.0% lower than yesterday, As many as 895 deaths were reported in the last 24 hours.