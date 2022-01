కరోనా విప్పోటనం - లాక్ డౌనే మార్గమా : 2.47 లక్షల కేసుల నమోదు - 8 నెలల తరువాత గరిష్టంగా..!!

India

oi-Sai Chaitanya

భారత్ లో కరోనా విప్పోటనం కొనసాగుతోంది. కొత్త సంవత్సరం ఆరంభం నుంచి మొదలైన కేసుల పెరుగుదల రోజు రోజుకీ పెరిగిపోతోంది. మధ్యలో రెండు రోజులు స్వల్ప తగ్గుదల కనిపించినా.. తిరిగి ఇప్పుడు రికార్డు స్థాయిలో కేసులు నమోదవుతున్నాయి. గడిచిన 24 గంటల్లో దేశ వ్యాప్తంగా 2,47,417 పాజిటివ్ కేసులు నమోదైనట్లు కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ వెల్లడించింది. 84,825 మంది వైరస్​ నుంచి కోలుకున్నారు. కరోనా​ వ్యాప్తి నేపథ్యంలో దేశంలో రోజువారీ పాజిటివిటీ రేటు 13.11 శాతానికి పెరిగినట్లు కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ తెలిపింది.

English summary

India reported 2,47,417 new cases on Thursday over the last 24 hours. With this surge of over 50,000 cases over 24 hours.