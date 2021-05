దేశంలో 3 లక్షల లోపు కరోనా కొత్త కేసులు, 4వేల లోపే మరణాలు: యాక్టివ్ కేసుల్లో తగ్గుదల

National

oi-Rajashekhar Garrepally

న్యూఢిల్లీ: దేశంలో కరోనావైరస్ కేసులు క్రమంగా తగ్గుముఖం పడుతున్నాయి. గత 24 గంటల వ్యవధిలో 3 లక్షల కంటే తక్కువగానే కేసులు నమోదయ్యాయి. అంతేగాక, నిన్నమొన్నటి వరకు 4 వేలకుపైగా నమోదైన మరణాలు కాస్త తగ్గాయి. గత 24 గంటల్లో దేశంలో 20,55,010 నమూనాలను పరీక్షించగా.. 2,76,110 కరోనా కేసులు నమోదైనట్లు కేంద్ర వైద్యారోగ్య శాఖ గురువారం ఉదయం వెల్లడించింది.

English summary

India recorded 2,76,110 new Covid-19 cases in the last 24 hours, the Union Health Ministry data showed on Thursday morning. The total tally of the viral infection now stands at 25,772,440.