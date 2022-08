స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం వేళ - ప్రధాని వరుసగా 9వసారి : కీలక ప్రకటనలు ఉంటాయా..!!

India

oi-Sai Chaitanya

ఈ సారి స్వాతంత్ర్య దినోత్సవానికి ప్రత్యేకత ఉంది. స్వతంత్ర భారత వజ్రోత్సవాలకు దేశవ్యాప్తంగా నిర్వహించేందుకు సర్వం సిద్దమైంది. రాజధాని ఢిల్లీలోని ఎర్రకోట ఇందుకోసం సిద్దంగా ఉంది. ప్రధాని మోదీ వరుసగా 9వ సారి జాతీయ జెండా ఆవిష్కరించనున్నారు. దేశానికి స్వాతంత్య్రం సిద్ధించి 75ఏళ్లు పూర్తవుతున్న సందర్భంగా కేంద్రం అనేక కార్యక్రమాలు నిర్వహించింది. వజ్రోత్సవాలను కేంద్రప్రభుత్వం ఘనంగా నిర్వహించనుంది.

English summary

PM Modi will be unfurling the Tricolour at the Red fort while addressing the public.will be followed by cultural events in distinct parts of the nation.