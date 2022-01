దేశంలో మార్చి నుంచి 12-14ఏళ్లవారికి కరోనా వ్యాక్సినేషన్: ఎన్టీఏజీఐ చీఫ్ అరోరా

India

oi-Rajashekhar Garrepally

న్యూఢిల్లీ: భారతదేశంలో కరోనా వ్యాక్సినేషన్ వేగంగా సాగుతోంది. వ్యాక్సినేషన్ కార్యక్రమం మొదలై ఆదివారంతో ఏడాది పూర్తయిన విషయం తెలిసిందే. తొలుత ఆరోగ్య కార్యకర్తలు, ఫ్రంట్‍‌లైన్ వారియర్స్‌తో ప్రారంభమైంది. ఇప్పుడు 15 ఏళ్లు, ఆపై వారందరి కోసం విస్తరించారు.

తాజాగా, దేశంలో 12 నుంచి 14 ఏళ్లలోపు పిల్లలకు టీకాలు వేసే ప్రక్రియ మార్చిలో ప్రారంభించే అవకాశం ఉందని నేషనల్ టెక్నికల్ అడ్వైజరీ గ్రూప్ ఆన్ ఇమ్యూనైజేషన్(ఎన్టీఏజీఐ)కి చెందిన కరోనా వర్కింగ్ గ్రూప్ ఛైర్మన్ డాక్టర్ ఎన్‌కే అరోరా సోమవారం తెలిపారు. అప్పటివరకు 15-18 ఏళ్లలోపు వారికి వ్యాక్సినేషన్ పూర్తయ్యే అవకాశం ఉందని తెలిపారు.

జనవరి 3న 15-18 ఏళ్ల మధ్య యువకులకు టీకాలు ప్రారంభించిన విషయం తెలిసిందే. ఇప్పటి వరకు దేశ వ్యాప్తంగా 3.5 కోట్ల మంది ఈ వయస్సు బాలబాలికలు మొదటి డోస్ వేయించుకున్నట్లు కేంద్ర ఆరోగ్యశాఖ మంత్రి మన్సుఖ్ మాండవీయ ట్విట్టర్ వేదికగా వెల్లడించారు. ఇక, 60 ఏళ్లు, పైబడి,అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్నవారికి ప్రికాషన్ డోసుల పంపిణీ కూడా జరుగుతున్న విషయం తెలిసిందే.

Amazing enthusiasm among Young India for #COVID19 vaccination 💉



Over 3.5 crore children between the 15-18 Age group have received 1st dose of COVID-19 vaccine, since 3rd January.



Congratulations to all my young friends who have got vaccinated.#SabkoVaccineMuftVaccine pic.twitter.com/4sa8DzCIJ4