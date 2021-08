భారత హాకీ జట్టుకు పూర్వ వైభవం: ఒడిషా సీఎం నవీన్ పట్నాయక్ వల్లే ఇది సాధ్యమైంది

India

oi-Kannaiah

హాకీ భారతదేశపు జాతీయ క్రీడ. ఈ విషయం చిన్నప్పుడు పాఠ్య పుస్తకాల్లోనే చదివాం. అయితే ప్రస్తుతం దేశంలో ఫుట్‌బాల్ లేదా క్రికెట్‌కు ఉన్న ఆదరాభిమానాలు హాకీకు దక్కడం లేదు. హాకీ క్రీడ ఒకప్పుడు భారత్‌లో అత్యంత ప్రాచుర్యం పొందిన ఆటగా గుర్తింపు ఉంది. కానీ కాలక్రమంలో హాకీ అంటేనే మరుగున పడే స్థితికి చేరుకుంది.

English summary

Odisha state have been sponsoring the Indian hockey team from 2018. CM Naveen Patnaik was the man behind the revival of this forgotten game.