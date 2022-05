సత్యనాదెళ్ల, సుందర్ పిచాయ్: దేశాన్ని దెబ్బకొడుతున్న మేధోవలస: ఛాతీ చించుకోవడం తప్ప..

India

న్యూఢిల్లీ: ప్రపంచ దేశాలకు మేధావులను అందిస్తోంది భారత్. ప్రతి సంవత్సరం లక్షల సంఖ్యలో మేధావులను తయారు చేస్తోంది. ప్రపంచానికి పరిచయం చేస్తోంది. ప్రపంచాన్ని శాసిస్తోన్నకీలక సంస్థలను ఆడించేది..దిశానిర్దేశం చేస్తోన్నది మనవాళ్లే. భారతీయుల చేతుల్లోనే ఆయా దిగ్గజ కంపెనీలు మనుగడ సాగిస్తున్నాయి. మైక్రోసాఫ్ట్, గూగుల్, ట్విట్టర్.. దీనికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్. అనేక కారణాల వల్ల వారంతా స్వదేశాన్ని వీడుతున్నారు.

English summary

Studies have found that 23,000 Indian millionaires have left India since 2014 and that nearly 7,000 millionaires left in 2019 alone, costing the country billions in tax revenue.