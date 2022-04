India

oi-Shashidhar S

ఏ జాబ్‌లోనైనా రిటైర్మెంట్ తప్పదు. కానీ అన్నీ రోజులు సాటి ఉద్యోగులతో గడిపినా క్షణాలు, వినియోగదారులతో సంబంధాలు, కస్టమర్స్‌కు సేవలు మరచిపోలేం.. రేపు తిరిగి రాం కదా అని బాధపడుతుంటారు. నిజమే మరీ.. ఏళ్లకొద్దీ సర్వీస్ చేసి.. తిరిగి రాలేకపోవడం అంటే మాటలు కాదు.. అలా ఏ ఫ్లైట్ అటెండెంట్ భావొద్వేగానికి గురయ్యారు. ఆ వీడియోను ఒకరు తీసి సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు. ఇంకేముంది తెగ వైరల్ అవుతుంది. నెటిజన్లు చాలా మంది థాంక్స్ చెబుతున్నారు. ఇండిగో ఫ్లైట్ యాజమాన్యం మంచి ఉద్యోగులను ఎంపిక చేసిందని ప్రశంసిస్తున్నారు.

English summary

Indigo flight attendant Surabhi Nair is viral after gave an emotional farewell speech mid-flight. An on-board recording shows Surabhi using the public-address system to sign off on her last day of work.