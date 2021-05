International Nurses Day 2021: కరోనా వేళ తల్లిని మించిన సేవలు.. సిస్టర్లకు సలాం..!

National

oi-Kannaiah

మే 12 అంతర్జాతీయ నర్సుల దినోత్సవం. ప్రస్తుతం కరోనా కరాళ నృత్యం చేస్తున్న సమయంలో నర్సులు చేస్తున్న సేవలను వర్ణించడం ఎవరి తరం కాదు. ప్రాణాలను సైతం లెక్క చేయకుండా వృత్తి నిర్వహణలో నిమగ్నమై సేవలందిస్తున్నారు. సేవే పరమావధిగా భావిస్తూ కరోనా పేషెంట్లకు వారు చేస్తున్న సేవలు అద్భుతం. నర్సు వృత్తి చేపట్టాలంటే ఎంతో ధైర్యం కావాలి.

అలాంటిది ఈరోజున కోవిడ్ ప్రపంచాన్ని కుదిపేస్తున్న వేళ నర్సులు ముందుండి తమ సేవలను అందిస్తూ చాలామంది ప్రాణాలను కాపాడుతున్నారు. అంతర్జాతీయ నర్సుల దినోత్సవం ఎలా వచ్చింది..? దీని చరిత్ర ఏంటి ఒక్కసారి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం.

English summary

May 12th is celebrated as International Nurses day as it is the birth anniversary of Flourence Nightingale.This year theme is A voice to lead - A vision for future health care