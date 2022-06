International yoga day 2022: మైసూరులో యోగా డే వేడుకల్లో పీఎం మోడీ; థీమ్‌ ఇదే!!

India

oi-Dr Veena Srinivas

శారీరక, మానసిక వికాసానికి దోహదం చేసే, భారతీయులు పురాతన కాలం నుండి అనుసరిస్తున్న యోగాను అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవంగా ప్రపంచం మొత్తం అనుసరిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. యోగా పై ప్రపంచ ప్రజలకు మరింత అవగాహన కల్పిస్తూ, ప్రతి సంవత్సరం ఒక థీమ్ తో మానవాళికి సందేశం ఇస్తూ అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవాన్ని ఘనంగా జరుపుకుంటున్నాము. ఇక నేడు జూన్ 21 మంగళవారం నాడు దేశవ్యాప్తంగా ఘనంగా అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవాన్ని అట్టహాసంగా జరుపుకుంటున్నారు.

English summary

Prime Minister Narendra Modi led the celebrations of the International Yoga Day from Mysore in Karnataka.This time Yoga Day celebrations are being held with the theme of Yoga for Humanity.