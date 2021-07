Illegal affair: ఎన్ఆర్ఐ స్వీటీతో ఎంజాయ్, పక్కఊర్లో భార్య, సీఐ రెండు యాంగిల్స్, సీసీటీవీల్లో !

India

oi-Mallikarjuna

అహమ్మదాబాద్/చెన్నై: ఎన్ఆర్ఐ భర్తకు విడాకులు ఇచ్చిన మహిళతో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్న పోలీసు అధికారి ఫుల్ గా ఎంజాయ్ చేశాడు. విలాసవంతమైన అపార్ట్ మెంట్ లో ఎన్ఆర్ఐ లేడీతో ఎంజాయ్ చేసి ఓ బిడ్డకు జన్మనిచ్చిన సీఐ తరువాత కుటుంబ సభ్యులు చూపించిన యువతిని కట్నం కోసం పెళ్లి చేసుకున్నాడు. భార్యతో, ప్రియురాలికి ఒకరికి తెలీకుండా ఒకరితో కాపురం చేస్తూ నాలుగు సంత్సరాలు కాలం గడిపేశాడు. సీఐ భార్య విషయం ప్రియురాలికి తెలిసిపోయింది. అంతే అక్కడ గొడవ జరగడంతో సీఐ రగిలిపోయాడు.

ఎన్ఆర్ఐ ప్రియురాలిని చంపేసిన పోలీసు అధికారి సాక్షాలు కూడా చిక్కకూడాదని పోలీసు బుద్ది చూపించి పెట్రోల్ పోసి శవాన్ని కాల్చేశాడు. కేసు విచారణ ఎలా జరుగుతుందో ఆ పోలీసు అధికారికి తెలుసు. కేసు విచారణకు బ్రేక్ లు వేస్తూ వచ్చాడు. కేసు క్రైమ్ బ్రాంచ్ కు అప్పగించడం, నార్కో అనాలసిస్ పరీక్షలు చెయ్యడానిసి సిద్దం కావడంతో సీఐ బండారం బయటపడింది. సీఐకి సహకరించిన ఓ ప్రముఖ రాజకీయ పార్టీ నాయకుడు కూడా ఈ కేసులో చిక్కుకుని గిలగిలా కొట్టుకుంటున్నాడు.

English summary

Illegal affair: A cop deployed in Gujarat's Vadodara used his skill to evade arrest after allegedly murdering his lover. The accused, who was posted with the special operation group of the Vadodara rural police, confessed to the murder around 48 days after he successfully derailed the probe and evaded suspicion.