డ్రగ్స్ కేసులో బెయిల్: తొలిసారిగా బాహ్య ప్రపంచం ముందుకు షారుఖ్ కొడుకు: చెల్లితో కలిసి

బెంగళూరు: బెంగళూరు వేదికగా రసవత్తరంగా సాగుతున్న ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ 2022 సీజన్ 15వ ఎడిషన్ మెగా వేలంపాట ముగింపుదశకు వచ్చింది. అన్ క్యాప్డ్ ప్లేయర్ల వేలం పాట సాగుతోంది. ఈ మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు ఆరంభమైన ఈ మెగా ఈవెంట్‌లో పలువురు టాప్ క్లాస్ క్రికెటర్లు ఐపీఎల్‌లో బెర్త్ కన్‌ఫర్మ్ చేసుకున్నారు. సత్తా ఉన్న క్రికెటర్ల కోసం కోట్ల రూపాయలను ధారబోశాయి ఫ్రాంఛైజీలు. వారిపై కనకవర్షాన్ని కురిపించాయి.

