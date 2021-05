IPS: అమ్మాయిపై లైంగిక దాడి, జిల్లా ఎస్పీగా పోస్టింగ్, ఇంట్లో న్యూఇయర్ పార్టీ ఎఫెక్ట్, కోర్టులో పెండింగ్ !

National

అసోం/హైదరాబాద్: అత్యాచారం ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ఐపీఎస్ అధికారికి జిల్లా ఎస్పీగా బాధ్యతలు అప్పగించడం హాట్ టాపిక్ అయ్యింది. న్యూ ఇయర్ పార్టీకి ఇంటికి పిలిచి మైనర్ ను లైంగికంగా చిత్రహింసలకు గురి చేశారని ఆ ఐపీఎస్ అధికారి మీద కేసు నమోదు అయ్యింది. మైనర్ మీద లైంగిక దాడి చేశారని సాటి పోలీసు అధికారుల విచారణలో వెలుగు చూసింది. అమ్మాయి తల్లి కూడా పోలీసు అధికారి కావడంతో కలకలం రేపింది. ఇప్పటికే ఐపీఎస్ అధికారి మీద విచారణ పూర్తి చేసి కోర్టులో నివేదిక సమర్పించారు. ఇలాంటి సమయంలో లైంగిక దాడి కేసులో ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ఐపీఎస్ కు బాధ్యతలు అప్పగించడం కలకలం రేపింది. పోలీసు అధికారి నేరం చేశాడని కోర్టులో ఇంకా రుజువు కాలేదని, హోం శాఖ ఆదేశాలలతో మేము ఆయనకు బాధ్యతలు అప్పగించామని ఆ రాష్ట్ర డీజీపీ చెప్పడంతో ప్రజలు షాక్ అయ్యారు.

English summary

An IPS officer who was recently chargesheeted by the Assam Police for allegedly sexually assaulting a 13-year-old child, was appointed Superintendent of Police of a district in the state on May 14. The officer was earlier posted in Guwahati.