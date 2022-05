మాస్కే శ్రీరామరక్ష.. కొన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నా.. వైరస్, ఇతర వ్యాధులకు చెక్

India

oi-Shashidhar S

కరోనా వైరస్ వచ్చిన తర్వాత మాస్కులు పరిచయం అయ్యాయి. ప్రతీ ఒక్కరు విధిగా మాస్క్ ధరించడం స్టార్ట్ చేశారు. ఇప్పుడు అయితే మాస్క్ అంతగా అవసరం లేదు. వైరస్ ప్రభావం అంతగా లేదు. కొందరు మాత్రం వాడుతున్నారు. మాస్క్ వాడితే కొన్ని ఇబ్బందులు ఉంటాయి. దాని కన్నా మేలు ఎక్కువ అని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మంచి మాస్క్ వాడటం వల్ల ఆరోగ్యానికి మేలే అంటున్నారు. కొన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నా.. ఆరోగ్యానికి మేలే చేస్తున్నాయని చెబుతున్నారు.

English summary

masks are not only will help a person from Covid but other viral infections and from airborne diseases like Tuberculosis and other airborne illnesses.