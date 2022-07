India

ముంబై: మహారాష్ట్రలో కొద్దిరోజుల కిందట ఆరంభమైన రాజకీయ సంక్షోభం.. అక్కడి సంకీర్ణ కూటమి ప్రభుత్వాన్ని కుప్పకూల్చింది. ఉద్ధవ్ థాకరే సారథ్యంలోని శివసేన-నేషనలిస్ట్ కాంగ్రెస్ పార్టీ- కాంగ్రెస్ కూటమి సర్కార్‌ ఊహించినట్టే పతనమైంది. తిరుగుబాటు నాయకుడు ఏక్‌నాథ్ షిండే వర్గానికి చెందిన శివసేన-భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం ఏర్పాటైంది. మహారాష్ట్ర 20వ ముఖ్యమంత్రిగా ఏక్‌నాథ్ షిండే ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. బీజేపీ నేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్.. ఉప ముఖ్యమంత్రి పదవికి పరిమితం అయ్యారు.

English summary

The day after collapse the MVA government in Maharashtra, The Income Tax department has sent a notice to NCP chief Sharad Pawar in connection with poll affidavits filed by him in 2004, 2009, 2014, and 2020.