IT Hub: ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు, 20 ఇయర్స్ ఇండస్ట్రీ, 69 డేంజర్ స్పాట్ లు, ఎక్కడెక్కడ అంటే ?, ORR ఎఫెక్ట్ !

బెంగళూరు: ఐటీ హబ్ బెంగళూరు నగరంలోని ఔటర్ రింగ్ రోడ్డులో అత్యంత ప్రమాదకరమైన డేంజర్ స్పాట్ లు ఉన్నాయని ట్రాఫిక్ పోలీసులు అంటున్నారు. నిత్యం రద్దీగా ఉండే బెంగళూరు ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు (ORR)లో నిత్యం ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయని, ప్రజలకు అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నా ప్రమాదాలు మాత్రం జరుగుతూనే ఉన్నాయని ట్రాఫిక్ పోలీసు అధికారులు అంటున్నారు. 20 ఏళ్ల క్రితం బెంగళూరులో ట్రాఫిక్ రద్దీ తగ్గించడానికి ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు ఏర్పాటు చేశారు. అయితే ఔటర్ రింగ్ రోడ్డులో 69కు పైగా డేంజర్ యాక్సిడెంట్ జోన్లు గుర్తించిన ట్రాఫిక్ పోలీసులు ఆ ప్రాంతాల్లో నిఘా ఏర్పాటు చేశారు. మారతహళ్లి- హెబ్బాళ రింగ్ రోడ్డు, బెంగళూరు-బళ్లారి రోడ్డు, హోసూరు రోడ్డులోని ఎలక్ట్రానిక్ సిటీ ప్రాంతం, పాత మద్రాసు రోడ్డు, తుమకూరు రోడ్డులో ఎక్కువగా ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయని బెంగళూరు ట్రాఫిక్ విభాగం లెక్కలు చెబుతున్నాయి.

English summary

IT Hub: Outer Ring Road is not only the most congested but also the deadliest thoroughfare in Bengaluru,