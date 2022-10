Jaggery Benefits: బెల్లం తినడం మంచిదా.. కాదా..

India

oi-Chekkilla Srinivas

వాతావరణ మార్పు మనపై ప్రభావం చూపుతుంది.దీని మనం అనారోగ్యానికి గురవుతాం. వాతావరణ మార్పు వల్ల దగ్గు, జలుబు, జ్వరం, మలబద్దకం వంటి సమస్యలు వస్తాయి. ఇలాంటి సమయంలో ఆరోగ్యంగా ఉండటానికి బెల్లం ఉపయోగపడుతుందట. రోజూ ఒక బెల్లం ముక్కను తింటే ఎన్నో అనారోగ్య సమస్యలు దూరమవుతాయట. బెల్లంలో ఉండే యాంటీ ఆక్సిడెంట్ శరీరానికి మంచి చేస్తుందట.

English summary

There are many uses of eating jaggery. However, excessive consumption of jaggery can also cause problems.